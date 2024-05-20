Эксперт: ситуация на рынке продовольствия сильно изменилась из-за заморозков

В связи со значительным сокращением прогноза по урожаю в РФ в 2024 году можно прогнозировать рост цен на отдельные продукты, который наблюдается уже сейчас, сообщила РИАМО доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее словам, в связи с похолоданием в мае текущего года цены на целый ряд продуктов могут существенно вырасти.

«Заморозки не позволили в этом году получить урожай озимых. Фермерских хозяйства вынуждены пересеевать поля. Это существенно может повлиять на объемы урожая и увеличит издержки. Снижение урожайности коснется не только пшеницы, кукурузы, ячменя и иных культур, а также затронет корма для животных», — говорит эксперт.

Похолодание коснулось урожая фруктов и ягод. Теплая погода в апреле 2024 года привела к активному цветению садов (яблони, вишни, абрикосы). В результате заморозков они в этом году плодоносить не будут в четырех российских регионах.

«Подобная ситуация повлияет на рост цен на мясо, хлеб, масло, молоко, фрукты, ягоды, соки», — подчеркивает Борисова.

По ее словам, компании, занимающийся переработкой сельскохозяйственной продукции вынуждены будут существенно перестраивать ассортимент и логистику. Им необходимо будет найти новых поставщиков сырья на рынке, что увеличит стоимость целого ряда консервов.

Определенный объем продовольствия необходимо будет импортировать, что на рынке увеличит цены в средним на 15% при условии отсутствия резких колебаний курса национальной валюты, отмечает эксперт.

В связи с трудностями у сельскохозяйственных компаний часть сотрудников в новом сезоне может оказаться без работы, что негативно скажется на их доходах, говорит она.

«Ситуация на российском рынке продовольствия существенно изменилась в связи с заморозками. Рост цен на отдельные продукты наблюдается уже сегодня. В связи со значительным сокращением прогноза по урожаю в дальнейшим рост цен продолжится. Дефицита на пшеницу, рожь, фрукты, ягоды не ожидается», — прогнозирует Борисова.