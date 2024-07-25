Эксперт Шнейдерман: чиновникам ЕС придется отвечать перед собственными инвесторами

Запрет Еврокомиссии на участие граждан и юрлиц ЕС в российском обмене активами выглядит как политическое решение, заявил РИАМО руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Несмотря на то, что роль Национального расчетного депозитария НРД чисто номинальная (учет операций), европейцы намерены пресечь процесс обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Это больше похоже на чисто политический шаг для усиления давления, не подкрепленный логикой», — говорит эксперт.

Во время обмена иностранные инвесторы — граждане ЕС — получат эквивалент собственных замороженных активов, и интересы граждан обеих сторон в этом случае максимально соблюдены.

«Авторам запрещающих инициатив это известно и придется отвечать перед собственными гражданами», — подчеркивает Шнейдерман.

Обогащаться за счет замороженных российских средств (только за 2023 год европейский депозитарий получил прибыль от российских активов в размере 4,4 млрд евро — в 5,5 раз больше, чем годом ранее) и препятствовать обмену активами европейские законодатели, очевидно, будут до последнего, предполагает он.