Эксперт: санкции против Мосбиржи могут отразиться на импортерах и экспортерах

Сложности с приобретением валюты в связи с новым пакетом антироссийских санкций и включением туда Мосбиржи могут отразиться на импортерах и экспортерах, сообщил РИАМО эксперт московского областного отделения «Опоры России», кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий.

По его словам, если говорить о ценах внутри страны, то тут стоит рассматривать процессы, связанные с импортом. Есть факторы, которые могут влиять на цены, подстегивать их рост. Например, покупка валюты на межбанковском рынке может быть дороже, а сам рынок менее прозрачен. Поэтому могут быть риски изменения стоимости покупки валюты для импортера, которые он заложит в цену.

Играет роль и невозможность в некоторых случаях перехода на другие валюты (кроме долларов и евро). Более того, стоимость услуг по доставке и сопутствующих услуг на зарубежной территории должна быть оплачена в валюте, что требует ее приобретения, следовательно, и тут накладываются остальные негативные факторы.

«Конечно, крупные импортеры менее подвержены негативному влиянию, так как их объемы закупок весомы для поставщиков и агентов, в их взаимоотношениях присутствует возможность обсуждения и поиска решений с иностранными контрагентами», — заявил Белобжецкий.

Небольшим же игрокам, нишевым импортерам будет это сделать значительно сложнее. Поэтому для этих сегментов рынка повышение цен представляется логичным. Альтернативой может быть постепенный уход с рынка таких компаний.

«Но не стоит забывать, что импорт — это не только прямая перепродажа, это еще и поставки сырья и материалов для производств внутри страны. Получается, что косвенно такой риск повышения цен может отразиться и на других компаниях, не являющихся импортерами», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что дополнительно нужно принимать во внимание тот факт, что рост цен на одни товары в сегменте не оставляет постоянными цены на другие товары этого же сегмента. Они тоже растут, даже если себестоимость и накладные расходы — нет. Это закон рынка, спрос рождает предложение, заключил специалист.

Ранее российский бизнес и отраслевые эксперты исключили возможность роста цен из-за прекращения торгов долларами и евро на Мосбирже. По словам специалистов, закупки ведутся в других валютах, поэтому корректировки цен или дефицита в стране не ожидается.