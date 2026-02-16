Рубль держится на ставке и экспорте: что ждет курс юаня на этой неделе

Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, рубль продолжает получать поддержку от жесткой денежно-кредитной политики. Тем временем юань укрепляется благодаря решению Китая запретить майнинг и криптовалюты, а также вливаниям ликвидности перед праздниками, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Несмотря на решение российского регулятора снизить ключевую ставку, высокая ставка продолжает быть фактором поддержки российского рубля. При этом не стоит забывать, что его курс преимущественно определяется экспортно-импортным балансом, продажами валюты по бюджетному правилу на фоне слабого спроса на импорт, обращает внимание эксперт. Возможна повышенная волатильность на фоне свежих новостей по геополитике.

По его словам, в числе факторов поддержки юаня — свежее постановление на полный запрет в Китае майнинга и операций с криптовалютами, которую выпустил Народный банк КНР и 8 ведомств. Как результат – незаконными теперь считаются все действия с цифровыми валютами в Китае.

Также в фокусе — новости о наращивании ликвидности Народным банком в рамках помощи банковской системе удовлетворить спрос на наличные юани, который в ближайшее время ожидаемо вырастет на фоне праздников в КНР, отмечает Тимошенко.

Торговый диапазон юаня с 16 по 20 февраля составит 11,00-11,25 рубля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.