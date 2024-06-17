Эксперт: рост покупательной способности говорит о риске ослабления рубля

Рост покупательной способности российской экономики за 2023 год свидетельствует о существующем потенциале ослабления рубля и о том, что его курс удерживается от падения искусственно, за счет чего создаются дополнительные преференции для импорта, в которых Россия сейчас сильно нуждается. Об этом заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По данным Росстата, ВВП России по паритету покупательной способности в 2023 году достиг 6,45 трлн долларов, что значительно превышает показатель за 2022 год (по данным Всемирного банка, ВВП РФ по ППС составил тогда 5,33 трлн долларов).

«С одной стороны, рейтинг России по ППС (входит в первую пятерку стран) говорит о том, что покупательная способность рубля выше, чем, например, евро, и о том, что номинальные доходы населения растут и на эти деньги можно купить больше товаров, чем в прошлом году. Но нужно понимать, что покупательная способность экономики — это достаточно умозрительная величина, которая не позволяет объективно оценить эффективность экономической политики в стране», — отметил Ордов.

Экономист подчеркнул, что если оценивать по этому критерию реальное изменение уровня благосостояния населения и перспективы развития экономики в России, то может получиться ложная картина, сильно искажающая действительность.