Эксперт Рокотянская спрогнозировала дальнейший рост цен золота из-за геополитики

Скачок цен на золото и на нефть произошел на фоне ряда очередных негативных сообщений с Ближнего Востока, при этом стоимость золота показала большую динамику роста, заявила РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Ранее цена на золото побила исторический рекорд. Металл торговался на уровне 2452,6 доллара за унцию.

По словам эксперта, рост цен на золото происходит по двум основным причинам. Первая — конфликт на Ближнем Востоке, который потенциально может сказаться на нефтяных ценах и вызвать виток мировой инфляции. Вторая причина — деглобализация и нарастание недоверия к доллару со стороны отдельных стран. В меньшей степени на ценник золота влияют ожидания по развороту политики ФРС.

«Сегодняшний скачок цен — как в нефти, так и в золоте — произошел на фоне очередных негативных сообщений с Ближнего Востока: смерть президента Ирана (Эбрахима Раиси — ред.), болезнь короля Саудовской Аравии (Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда — ред.), очередная атака хуситов в Красном море. Золото при этом среагировало сильнее нефти», — говорит эксперт.

Стоит также отметить, что всего две недели назад была совершена попытка покушения на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. На прошлой неделе произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а президент Турции Реджеп Эрдоган провел экстренное заседание из-за угрозы госпереворота, напоминает Рокотянская.

Все эти события могут сигнализировать о росте геополитической неопределенности в мире — инвесторы, в числе которых значатся и центробанки отдельных стран, могут из-за этого уходить в золото, объясняет она.

«Техническая картина в активе ростовая. Сегодня пробили сопротивление на 2415 долларов и переросли предыдущий максимум. В идеале нужно понаблюдать за тем, как золото закроет сегодняшний день. Но в целом все выглядит так, будто новая волна роста уже идет. Потенциальный технический таргет — 2555 долларов», — спрогнозировала эксперт.