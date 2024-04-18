Эксперт: разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и работодателей растет

Увеличение размера заработной платы в России в настоящий момент является вынужденной экстренной мерой, направленной на привлечение и удержание талантливых сотрудников в условиях кадрового голода. При этом разрыв между ожиданиями по размеру зарплаты кандидатов и работодателей растет, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова.

Согласно аналитическому исследованию компании Get experts о состоянии рынка труда в 2023 году, почти 70% работодателей увеличили оклады специалистов, в среднем рост составил 5-10%. Это не очень большой процент, особенно по сравнению с увеличением цен на продукты и товары, считает эксперт.

Наиболее заметный прирост заработной платы в 2023 году наблюдался в IT-сфере — 15-20% (в мобильной разработке до — 40%), а также в ритейле — до 30%.

«Что касается ВПК, то здесь рост зарплат является необходимостью, потому что еще пару лет назад на HH можно было найти массу объявлений, где курьер-водитель в Москве требовался на зарплату 100 тыс. рублей, а инженера-проектировщика на военный завод приглашали на ставку 57 тыс. рублей», — заявила Каштанова.

«Также могу отметить, что сегодня увеличивается разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и работодателей: у соискателей они в 1,5-2 раза выше, чем предлагают компании. Вообще речь идет даже не о росте фиксированной части заработной платы, компании действительно живут в режиме экономии, поэтому стараются увеличить не оклад, а бонусную часть, которая напрямую связана с результатом», — отметила эксперт.

Поэтому в выигрыше находятся высокоэффективные сотрудники, способные быстро приносить результат, заключила она.