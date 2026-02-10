Эксперт разъяснил, кто из россиян может получать две пенсии одновременно

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне, получающие ведомственную пенсию и продолжающие работать в гражданских организациях, могут оформить вторую страховую пенсию при соблюдении ряда условий, сообщает «ФедералПресс» .

Право на две пенсии имеют граждане, которым назначена пенсия по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других ведомств, если они продолжают трудиться в гражданских организациях. За таких работников уплачиваются страховые взносы, что позволяет им формировать пенсионные права для получения страховой пенсии по старости.

Балынин пояснил, что для назначения второй пенсии в 2026 году потребуется 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение пенсионного возраста — 64 года для мужчин 1962 года рождения и 59 лет для женщин 1967 года рождения. Для оформления выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России, МФЦ, по почте или через портал госуслуг.

По его словам, страховая пенсия, назначенная как вторая, выплачивается без фиксированной надбавки, но подлежит ежегодной индексации и корректировке. В 2026 году страховая пенсия будет увеличена дважды: в январе и августе. Ведомственные пенсии индексируются по отдельным правилам, а все перерасчеты производятся автоматически.

