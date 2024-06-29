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Эксперт рассказала россиянам, от чего зависит размер пенсии

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова отметила, что размер пенсии в РФ зависит от официальной зарплаты. По ее словам, максимальное число пенсионных балов можно получить, если годовая заработная плата составляет от 2,2 млн рублей, сообщает РИА Новости.

По словам Солодовниковой, также зарплата зависит от нестраховых периодов и продолжительности страхового стажа.

«В первую очередь размер пенсии напрямую зависит от официальной заработной платы. Именно она является базой для начисления страховых взносов, которые, в свою очередь, являются основой для формирования будущего пенсионного капитала», — рассказала она.

Эксперт уточнила, что чем выше официальная заработанная плата, тем больше будет пенсионных баллов. Таким образом, размер пенсии будет больше.

Ранее депутаты Госдумы поддержали законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам. Инициатива также получила одобрение от президента РФ Владимира Путина.