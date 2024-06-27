Россиянам объяснили, как будут рассчитывать прибавку работающим пенсионерам

Нововведение включает в себя индексацию выплат по старости, которую начнут проводить дважды в год. Пересчитывать пенсии работающим пожилым россиянам начнут с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущих 12 месяцев и с 1 апреля. Индексация будет производиться с учетом стоимости пенсионного балла.

Глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы указывал, что с 2025 года индексация пенсий пройдет по аналогичной процедуре как для неработающих, так и для трудящихся россиян.

Однако есть различия в том, что будет взято за основу индексации, и к чему прибавят указанную сумму. Как пишет издание, для расчета объема прибавки в 2025-м году базовым значением станет пенсия, которую можно было бы получить с учетом всех пропущенных повышений с 2016 по 2024 годы.

«Выглядеть это будет так: возьмут выплату, которую гражданин получает на конец 2024-го; учтут все пропущенные индексации за годы работы и прибавят их к фактической пенсии — это будет базой для расчета повышения в 2025-м; подсчитают сумму увеличения от базы, но прибавят ее не к самой базе, а к фактической пенсии на конец этого года», — говорится в статье.

Вместе с тем, в пенсию могут включить пропущенную индексацию за 2016–2024 годы, но когда россиянин перестанет вести трудовую деятельность.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что пенсия работающего россиянина в среднем увеличится, предварительно, минимум на 1,3 тысячи рублей.