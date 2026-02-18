Эксперт рассказала, как меняется ресторанный бизнес в Омске

Специалист по управлению и формированию коллективов в сегменте общественного питания Елена Богданова поделилась с изданием gorod55.ru своими наблюдениями относительно актуальных тенденций отрасли. По ее словам, индустрия общепита переживает период трансформации, и для ее успешного развития необходима продуманная стратегия.

По словам Богдановой, в настоящее время, с одной стороны, наблюдается появление свежих концепций, изменение существующих форматов и признаки восстановления активности. С другой — предприятия продолжают сталкиваться с финансовыми трудностями, жесткой борьбой за клиента, а некоторые заведения вынуждены прекращать работу.

Перспективы развития ресторанного бизнеса в Омске напрямую связаны с готовностью владельцев заведений подстраиваться под реалии рынка и создавать жизнеспособные бизнес-модели. В современных условиях приверженность гостей невозможно обеспечить только рекламными кампаниями — ее необходимо заслужить через постоянство качества, отметила эксперт.

Успех ресторанного бизнеса сегодня зависит не от концепции заведения, а от качества управления. Даже одинаковые форматы показывают совершенно разные финансовые показатели при различных подходах к менеджменту. По мнению специалиста, текущие проблемы отрасли связаны не столько с кризисными явлениями, сколько с ошибками в управлении, которые ранее маскировались большим потоком посетителей. При этом всего одно неудачное посещение способно перечеркнуть впечатление от пяти успешных визитов клиента.

Владельцы заведений нередко пытаются сократить расходы на персонал и сервис. Однако профессионалы рекомендуют обратный подход: на данном этапе разумнее привлечь внешних консультантов для оптимизации бизнес-процессов и корректировки стандартов работы. Такое решение обходится дешевле, чем последующее устранение проблем от неправильных управленческих действий.

