Эксперт рассказала, как дефицит бюджета страны отражается на жизни россиян

Иногда в новостях мы слышим фразу: «Дефицит бюджета увеличился». Это не повод для паники, но и не пустяк, поскольку это оказывает влияние на экономику, рассказала РИАМО финансовый консультант — главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

У государства, как, например, и у семьи, есть свой бюджет — доходы (налоги, доходы от продажи нефти, газа и других ресурсов) и расходы (зарплаты бюджетникам, пенсии, дороги, школы, поддержка бизнеса и прочее). Когда расходы превышают доходы, возникает дефицит бюджета. В 2025 году прогнозируется, что дефицит вырастет почти втрое.

Как это может отразиться на жизни?

Дефицит бюджета может сказаться на нескольких уровнях:

Социальные программы могут быть пересмотрены. Некоторые меры поддержки, субсидии или государственные программы могут быть приостановлены или сокращены. Это не значит, что все отменят, но, возможно, их станет меньше. Кредиты и ипотека могут стать менее доступными. При нехватке ресурсов государство может сократить программы льготной ипотеки или поддержки малого бизнеса. Банки, в свою очередь, могут пересмотреть условия кредитования: повысить ставки, ужесточить требования. Покупательная способность может снизиться. Если инфляция начнет расти, на ту же сумму денег можно будет купить меньше товаров и услуг. Это результат более общей тенденции, когда замедляется экономическая и деловая активность, а доходы населения растут медленнее или не растут вовсе.

Что можно сделать?

Никаких радикальных действий предпринимать не нужно, но стоит задуматься о финансовой устойчивости семьи:

сформируйте подушку безопасности: старайтесь отложить средства хотя бы 3–6 месяцев базовых расходов на случай непредвиденных обстоятельств.

планируйте бюджет: разумное управление доходами и расходами помогает чувствовать себя увереннее даже в нестабильные периоды.

выбирайте надежные инструменты для сбережений: это могут быть банковские вклады, облигации, драгметаллы. Не стоит увлекаться слишком рисковыми инвестициями, особенно начинающим.

будьте внимательны к долгам: по возможности старайтесь сократить кредитную нагрузку, особенно в период, когда ставки могут вырасти.

«Рост дефицита бюджета — это не мгновенный кризис, а, скорее, сигнал: экономика сталкивается с определенными трудностями. Но у государства есть инструменты для стабилизации ситуации, а у граждан — возможность адаптироваться к изменениям разумно и спокойно», — заключила Волкова.