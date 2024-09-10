Эксперт рассказала, будет ли сокращено бюджетное финансирование пенсий

Проводимые администрацией президента РФ обсуждения по поводу оптимизации бюджета Социального фонда России, в частности, за счет сокращения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, вызывают опасения по поводу будущего пенсионного финансирования, сообщила РИАМО замдиректора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

Она добавила, что, однако, целью изменений является именно оптимизация бюджетных ассигнований, но не сокращение финансирования пенсий.

Обсуждение оптимизации бюджета Социального фонда России действительно включает возможность сокращения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Эти трансферты в определенные годы составляли около 40% доходов фонда.

Исторически от межбюджетных трансфертов наиболее зависели республики Северного Кавказа (Ингушетия и Чечня получают значительную долю своих бюджетных средств через трансферты, что делает их особенно уязвимыми к сокращениям), регионы Дальнего Востока (Магаданская область и Республика Саха (Якутия), где местные бюджеты часто не могут полностью обеспечить социальные обязательства без федеральной помощи), северные и удаленные регионы (Ненецкий автономный округ и Камчатский край, где высокие расходы на содержание инфраструктуры требуют значительных дотаций), некоторые регионы Сибири (Тыва и Хакасия, где низкие налоговые поступления также делают регионы зависимыми от трансфертов).

«Однако сокращение межбюджетных трансфертов не должно привести к финансовым трудностям, что повлияет на социальные программы и пенсионные выплаты, так как власти России рассматривают несколько конкретных мер для оптимизации межбюджетных трансфертов Социального фонда», — подчеркивает Иванова.

Оптимизация бюджета Соцфонда

Во-первых, обсуждается расширение возможностей расходования средств пенсионного страхования, что включает снятие некоторых законодательных ограничений на использование средств фонда, что позволит более гибко управлять финансами. Во-вторых, возможно сокращение льгот по страховым взносам, так как планируется уменьшение льгот для определенных категорий бизнеса, что может увеличить поступления в фонд.

В-третьих, предполагается использование накопленных профицитов Социального фонда за последние годы (из-за уменьшения числа пенсионеров) в целях оптимизации бюджета.

«Эти меры должны быть направлены на улучшение финансовой устойчивости Социального фонда и на уменьшение зависимости пенсионных выплат и социального страхования от федеральной поддержки. Но эти и другие меры должны быть также направлены и на устранение бюджетных ограничений и повышение финансовой устойчивости Социального фонда, но совсем не к недофинансированию пенсий», — полагает эксперт.

Таким образом, целью изменений является оптимизация бюджетных ассигнований, но не сокращение финансирования пенсий. Однако, так как межбюджетные трансферты из федерального бюджета весьма велики, необходимы срочные меры, которые повлияют на общую финансовую стабильность Социального фонда.

Это, в свою очередь, может облегчить выполнение обязательств по выплатам пенсий в будущем, то есть сокращение бюджетного финансирования пенсий не предполагается с учетом изменений и оптимизации, резюмирует Иванова.