Эксперт рассказал, в каком случае Евросоюз сможет отказаться от российского СПГ

Заявление ЕС о включении в 14-й пакет антироссийских санкций запрета на поставки СПГ происходит на фоне роста объемов импортируемого ЕС российского сжиженного топлива, что говорит о неготовности европейских стран отказаться от СПГ. Однако, учитывая совокупность ряда факторов, можно сказать, что такой отказ выглядит вполне реальным, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

В Еврокомиссии уверены, что запланированные к вводу газосжижающие мощности Катара, США, Австралии и стран АТФ обеспечат избыточное предложение, производной от которого станет нисходящий ценовой тренд, говорит эксперт. Их предположение вполне обоснованно, но рынок сжиженных углеводородов находится на стадии формирования, а ценообразование — на этапе донастройки. Тем более очаги политической нестабильности, в частности — на Ближнем Востоке, не добавляют ценовым прогнозам точности, констатирует он.

Интересно, что заявление главы ЕК о необходимости отказа от российского СПГ состоялось на фоне увеличения поставок СПГ в ЕС. Кроме того, максимальные объемы голубого топлива продолжают поступать через «Турецкий поток», и ГИС «Суджа» работает на максимальной пропускной способности.

«Делаем вывод: страны-члены ЕС не готовы к отказу от российского газа, в частности — от СПГ», — отмечает Марышев.

Однако он добавляет, что по совокупности факторов отказ от российского СПГ для ЕС выглядит реальным, но исключительно через сопротивление отдельных стран (Испания, Бельгия, Франция) и промышленников, которые и без этого в честь региональной деиндустриализации оказались в незавидном положении.

«Для российского СПГ европейский рынок остается стратегически важным, поскольку удобная логистика, избыточные мощности и наличие достаточного флота газовозов позволяет проявлять гибкость в ценовой политике, за счет которой формируется рыночное преимущество. Если европейцы действительно включат в пакет санкций запрет на ввоз СПГ из России, то необходимо будет искать дополнительные рынки сбыта — не самый простой и быстрый вариант. Либо работать над схемами обхода санкций. Создание „теневого флота“ газовозов, работа через крупные хабы и посредников — рабочий „контрсанкционный инструмент“, который хорошо зарекомендовал себя в случае с нефтью. Вероятно, придется прибегнуть к такого рода экспортной модели, если ЕС закроет газовозам с российским СПГ свои порты», — прокомментировал Марышев.