Эксперт рассказал, с чем связано увеличение экспорта российской нефти

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что рост среднесуточного объема экспорта российской нефти морским путем почти до годового максимума в марте связано с различными факторами, сообщает «Лента.ру» .

По словам эксперта, на внутреннем рынке не много потребляется нефти, поэтому есть определенное высвобождение объемов для экспорта.

«Во-вторых, если мы говорим конкретно про март, то там могли сказаться удары Украины по российским НПЗ, соответственно, высвобождаются объемы для экспорта. У России выпуск нефтепродуктов сократился, поэтому определенное высвобождение объемов — если вы переработать не можете, вы экспортируете это в сыром виде». Игорь Юшков Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности

Также Юшков рассказал, что удалось наладить систему расчетов с рядом клиентов, снова начались отгрузки в Индию.

Помимо этого, на экспорт влияет погодный фактор. Отгрузка морским транспортом выросла, поскольку стало меньше штормов.