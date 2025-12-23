Эксперт рассказал, получат ли работающие пенсионеры компенсацию в 2026 г

Инициатива политической партии «Справедливая Россия» о единовременной выплате работающим пенсионерам в размере 468,5 тысячи рублей, несмотря на ее социальную значимость, выглядит, прежде всего, как яркий предвыборный жест, а не как реализуемое бюджетное предложение, заявил РИАМО. к. э. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

Во-первых, финансовая реализуемость инициативы вызывает серьезные сомнения, говорит экономист. По оценкам, в 2024 году в России насчитывалось около 7,8 млн работающих пенсионеров. Даже приблизительный расчет показывает, что общая стоимость компенсаций составит более 3,6 трлн рублей — сумма, сопоставимая с годовым бюджетом министерства здравоохранения и министерства просвещения вместе взятых.

При этом в проекте федерального бюджета на 2026 год и в плановом периоде 2027–2028 такие расходы не заложены. Более того, действующая бюджетная стратегия ориентирована на сдерживание социальных обязательств в условиях дефицита бюджета, подчеркивает Поляков.

Во-вторых, политический контекст говорит сам за себя: законопроект вносится в преддверии выборов в Госдуму в 2026 году. Партия «Справедливая Россия», конкурирующая за голоса социально ориентированных избирателей с КПРФ и «Единой Россией», стремится обозначить себя как защитника пенсионеров и «голос совести» в парламенте. Подобные инициативы часто служат инструментом укрепления социального имиджа партии и привлечения внимания к важным проблемам, однако редко сопровождаются конкретными механизмами бюджетного обеспечения или четким планом реализации, полагает эксперт.

«Инициатива носит в первую очередь декларативный характер и, скорее всего, направлена на привлечение внимания к социальной проблематике, чем на немедленную практическую реализацию. Ее реальная судьба вполне прогнозируема: правительство, скорее всего, даст отрицательное заключение по формальным экономическим основаниям, а Госдума — не включит ее в повестку голосования. Тем не менее в ходе предвыборной кампании „Справедливая Россия“ может использовать этот законопроект как демонстрацию своей социальной ориентированности и критики существующей пенсионной политики — подход, традиционный для оппозиционных сил в российской политической практике», — прокомментировал Поляков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.