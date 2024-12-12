Эксперт рассказал, почему в России резко подорожала курица

сегодня в 17:45

Экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод рассказал, что курица в России резко подорожала из-за роста спроса перед Новым годом, сообщает АБН24 .

В начале декабря цены на куриное мясо выросли на 9%, говорится в сообщении.

По словам эксперта, причиной стал повышенный спрос на мясо в преддверии новогодних праздников. По его словам, пока спрос остается высоким, можно ожидать дальнейший рост цены.

«Конечно, подорожание также обусловлено повышением цен на корма для птицы», — добавил он.

Кроме того, важным фактором является инфляция в стране и дефицит определенных товаров из-за внешнеэкономических ограничений.