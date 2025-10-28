Эксперт рассказал о роли БРИКС в обеспечении продовольственной безопасности стран

На сегодня страны БРИКС играют значительную и важную роль в решении проблем по обеспечению продовольственной безопасности производителей, а также экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции и сырья. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Одним из непосредственных приоритетных направлений Российского представительства в странах БРИКС является укрепление в сфере сельского хозяйства, развитие взаимной торговли и обеспечение продовольственной безопасности населения стран объединения.

«Отмечу, что именно страны БРИКС являются крупнейшими производителями, экспортерами и импортерами сельскохозяйственного сырья и продовольствия в мире. На сегодня страны БРИКС становятся все более привлекательными для многих стран, которые не относятся к коллективному Западу», — сказал эксперт

Перейдя к статистике, стоит отметить, что за период с 2020 г. по 2022 г. экспорт сельхоз продукции вырос на 39% и составил почти 360 млрд долларов США, а импорт данной группы товаров вырос на 35% и достиг 393 млрд долларов США. Должное внимание обращает безусловно на себя Китай, поскольку он является одним из крупнейших импортеров сельскохозяйственного сырья и продовольствия в мире. Китай импортирует сельскохозяйственных товаров в три раза больше, чем экспортирует.

К тому же, по словам эксперта, Китай активно инвестирует в российскую аграрную отрасль, приобретая земли и создавая совместные предприятия. Это позволяет Китаю получать доступ к российским ресурсам и рынкам сбыта. Конечно же, китайские инвестиции привлекательны для российского сельского хозяйства, поскольку они способствуют развитию отрасли и повышению производительности.

«Если же рассматривать общие китайские инвестиции в Московскую область, то уже порядка более 25 млрд. было вложено в Подмосковье в такие отрасли как машиностроение, металлургия, химия и медицина. Московская область играет ключевую роль в товарообороте между Россией и Китаем, обеспечивая 10% общего объема», — отметил Маликов.

Если же рассматривать отдельно экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай, то в 2024 году объем поставок достиг 6,4 млрд долларов, на 2025 год эта цифра должна превысить 7 млрд долларов. Основной экспорт включает рыбу, морепродукты, зерно, масличные культуры, мясо и готовые продукты питания.

«Сегодня Московская область стала привлекательной территорией для инвестиций со стороны стран группы БРИКС. Помимо Китая, есть и другие ряд стран, которые уже активно реализуют различные проекты. К примеру, Индия, проявляют значительный интерес к развитию промышленного производства и инфраструктуры в Подмосковье», — добавил эксперт.

