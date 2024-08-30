Эксперт рассказал о динамике курса юаня, доллара и евро в сентябре

сегодня в 11:55

Эксперт Петров: курсы доллара и евро к рублю в сентябре останутся повышенными

В сентябре курсы доллара и евро к российской валюте останутся повышенными, но без сильных колебаний, пара юань-рубль вернется за отметку в 12 рублей, сообщил РИАМО заместитель начальника казначейства СДМ-Банка Максим Петров.

«Официальные курсы доллара и евро к рублю останутся повышенными, но без сильных колебаний. Скорее всего, доллар сохранит позиции выше 90, а евро — выше 100 рублей», — спрогнозировал он.

Следует отметить, что на мировом валютном рынке доллар уже прошел первоначальный импульс ослабления к ведущим мировым валютам на повышенной вероятности начала снижения процентных ставок ФРС уже этой осенью.

По словам эксперта, с завершением продаж юаней на биржевом рынке экспортерами возможно будет возвращение валютной пары юань-рубль за 12,00 рублей.

«До следующего налогового периода вероятно пониженное давление на пару юань-рубль с точки зрения продаж валюты, но волатильности может добавить изменение в объеме продаж/покупки валюты Минфином, возможное дальнейшее снижение доли обязательной продажи экспортной валютной выручки», — комментирует Петров.

Эксперт также обратил внимание на формирование нескольких независимых друг от друга валютных рынков: биржевой курс юаня, внебиржевой курс «нормального» юаня, внебиржевые курсы «расчетных» (индикативных, используемых для регулирования ОВП) доллара, евро, юаня внутри крупных государственных банков, отдельной жизнью живет рынок наличной валюты.

Однако реальные тенденции происходящего с валютой можно отслеживать по официальным курсам Банка России по доллару и евро, полагает Петров.