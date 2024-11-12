Эксперт рассказал, какой бизнес не будет успешен в 2025 году

Эксперт Станислав Скуйбеда выделил несколько бизнес-идей, которые в 2025 году, скорее всего, не будут успешными, сообщает RuNews24.ru.

Прежде всего, это оффлайн-магазины, которые не имеют уникальных товаров или концепций. В условиях высокой конкуренции и дорогой аренды такие заведения рискуют остаться без клиентов.

Также он отметил, что традиционные курьерские службы не смогут выжить без инноваций. В условиях перенасыщенного рынка доставки необходимо предлагать что-то действительно новое, иначе шансы на успех минимальны.

Бизнесы, основанные на устаревших технологиях, такие как видеопрокаты, также не имеют будущего, если не внедряют современные методы. Традиционные консалтинговые услуги, где нет ничего уникального, потеряли свою актуальность на фоне множества «экспертов» в интернете.

Наконец, платформы для онлайн-курсов без ценного контента обречены на провал. Важно понимать, что успешный бизнес в будущем должен быть уникальным, адаптивным и предлагать действительно полезные решения.

«Открывая бизнес в 2025 году, важно улавливать тренды и критически оценивать свою идею. Если у нее нет уникальности или гибкости для адаптации, это путь в никуда», — заключил эксперт.