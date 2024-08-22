Эксперт рассказал, какие иностранные банки откроют филиалы в РФ с 1 сентября

Закон, по которому иностранный банк вправе будет создать в РФ не более чем один филиал, заработает с 1 сентября. До этого момента организации были вынуждены регистрировать российские дочерние общества. Скорее всего, такой возможностью воспользуются страны, которые уже находятся под санкцими, либо дружественные государства, сообщил РИАМО основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

В ситуации сильного санкционного давления на российскую банковскую систему и международные платежи любые новые инструменты можно только приветствовать, отметил он.

Разрешение иностранным банкам работать через филиалы, а не создавать отдельную дочернюю компанию, упростит для них процедуры организации бизнеса в России.

Но вопрос в том, какие иностранные банки рискнут попасть под вторичные санкции, а для открывающих в России филиалы, это вполне вероятно, заявил эксперт.

«Скорее всего открытием филиалов банков в РФ заинтересуются в первую очередь страны, которые уже находятся под санкциями, или являются дружественными России и нацелены на плотную работу с российским бизнесом», — считает Беспалов.