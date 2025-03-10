Эксперт рассказал, какие автомобили вырастут в цене с возрастом

По словам эксперта, в премиальном сегменте могут подорожать Audi Q3 — ее стоимость за 3 года выросла с 2,4 до 3,6 млн рублей. Lexus GX, который в 2020 году дилеры продавали за 4,8 млн рублей, а через 3 года уже за 7 млн рублей. Житнухин объясняет это уходом марок с российского рынка, инфляцией и падением рубля, а также ростом затрат на транспортировку и налоги.

Он также отметил, что раритеты дорожают из-за ограниченного выбора на рынке и исторической ценности. Например, в 2024 году в Екатеринбурге продавали ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска по цене современного автомобиля — за 4,5 млн рублей.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал, стоит ли ждать падения цен на автомобили и возвращения европейских марок в связи с затишьем на российском авторынке.