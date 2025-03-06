Склады переполнены: эксперт рассказал о ситуации на авторынке России

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, стоит ли ждать падения цен на автомобили и возвращения европейских марок в связи с затишьем на российском авторынке, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, многие из тех, кто хотел купить автомобиль, успели сделать это до повышения кредитных ставок, поэтому рынок перенасыщен и склады переполнены новыми авто. Однако это не значит, что цены на них упадут, считает он.

«Производители не могут продавать машины себе в убыток — им нужна прибыль, чтобы развивать производство и выполнять кредитные обязательства», — отметил Сажин.

Поэтому многие покупатели выжидают, надеясь на возвращение европейских, японских и корейских автомобилей. По мнению эксперта, некоторые марки действительно уже ищут пути, чтобы вернуться, так как затянувшийся кризис и потеря рынка РФ «бьет по карману».

Среди таких производителей — Hyundai и Toyota, однако не стоит ожидать того, что возвращение случится скоро, так как им придется заново строить производственные мощности, поскольку брошенные заводы уже заняты, пояснил эксперт.

По его мнению, тем не менее у китайцев вскоре появится конкуренция.

«Все-таки европейские машины качественнее — это факт. А вот что касается отечественного автопрома — тут нужно ждать альтернативы. Либо докатывать старую „сивку“, либо ждать, пока зайдут новые игроки», — подытожил специалист.

В феврале на заводе в Калужской области запустили производство новой российской марки автомобилей Tenet.