Эксперт рассказал, как высокие ставки лишают бизнес будущего

Инфляция в России набирает обороты, процентные ставки бьют рекорды, а предприниматели теряют мотивацию развивать бизнес. Доцент кафедры экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Петр Арефьев объяснил, почему ужесточение денежно-кредитной политики не оказывает ожидаемого эффекта и может ли в сложившейся ситуации помочь расширение предложения, сообщает АБН24 .

По его словам, текущая внешнеэкономическая политика создает трудности для компаний, затрудняя как расширение ассортимента товаров, так и наращивание производственных мощностей. Уровень рентабельности в обрабатывающем секторе настолько низок, что даже если предприниматели располагают «лишними» средствами, они чаще всего предпочитают размещать их на депозитах, а не инвестировать в развитие своего бизнеса. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что ужесточение ДКП только усугубляет существующие проблемы.

Эксперт пояснил, что в краткосрочной перспективе повышение процентной ставки может снизить потребительский спрос, однако в долгосрочной — приводит к замедлению роста предложения.

«Предприниматели теряют доступ к кредитным ресурсам, что делает невозможным запуск новых проектов, требующих рентабельности. Особенно в условиях специальной военной операции, где значительная часть населения вовлечена в защиту страны, а не в мирное производство», — отметил Арефьев.

В настоящее время государственные программы кредитования прекращены, а ключевая ставка Центробанка остается на высоком уровне. Подобные действия способствуют инфляции, что уже наблюдалось в стране ранее. Специалист вспомнил, что в 90-е годы открытая инфляция перешла в гиперинфляцию, а затем в галопирующую. Тем не менее текущие проблемы, с которыми сталкивается Россия, являются новыми для истории страны.

По словам Арефьева, рост, связанный с оборонной промышленностью, не улучшает качество жизни. Многие отрасли замедляются, особенно под воздействием внешних факторов. Банковская система также испытывает трудности: высокая ставка ограничивает спрос на кредиты. Банки вынуждены искать доходы в других отраслях, что не решает их проблем. Если ставка останется высокой, это может привести к стагнации, заключил эксперт.