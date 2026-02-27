Эксперт рассказал, как снизить риск бракованных товаров на маркетплейсах

Руководитель направления страхования малого бизнеса СберСтрахования Михаил Любкин объяснил, как избежать проблем при заказе на маркетплейсах в период пиковых нагрузок.

В предпраздничные дни маркетплейсы работают с повышенной нагрузкой. Товары чаще перемещаются между складами и пунктами выдачи, растет число возвратов, что увеличивает риск повреждений.

«Делайте заказ заранее с учетом возможной задержки доставки, чтобы осталось время подобрать замену, если товар не понравится или придет в неудовлетворительном состоянии. Фотографии в отзывах помогут составить более реалистичное представление о заинтересовавшем предмете», — посоветовал Михаил Любкин.

Эксперт рекомендовал проверять посылку прямо в пункте выдачи под камерой.

«Вскройте упаковку и проверьте цвет, размер и комплектацию заказа. От посылки с дефектами проще отказаться сразу, чем заниматься оформлением возврата впоследствии», — пояснил Любкин в эфире радио Sputnik.

Если заказ доставлен домой, распаковку лучше снять на видео. При обнаружении повреждений стоит зафиксировать их и сохранить упаковку и комплектующие до окончательного решения по товару — это ускорит возврат.

Продавцам эксперт советовал заранее пополнить запасы на складах и рассмотреть страховые программы, чтобы снизить финансовые риски в период высокого спроса.

