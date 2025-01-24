Онлайн-распродажа «Киберпонедельник» в этом году пройдет с 27 по 29 января. Как закупиться с выгодой и не попасться на уловки маркетологов, рассказал эксперт по онлайн-распродажам и директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Охота за новинками со скидками

Обычно в Киберпонедельник большой спрос на электронику. Эксперт посоветовал провести предварительный мониторинг цен, обратить внимание на акции в новых линейках устройств.

«Начните отслеживать стоимость желаемых товаров у разных ретейлеров, создав список потенциальных покупок», — сказал Ефимочкин.

То же касается покупки брендовой одежды и аксессуаров. Покупатели могут приобрести вещи из новых коллекций со скидкой. Эксперт порекомендовал обращать внимание на отзывы.

Инструменты для мониторинга цен

Для удобного отслеживания и сравнения цен можно использовать современные инструменты: специальные приложения, чат-боты и сервисы мониторинга. Они умеют автоматически фиксировать изменения стоимости и быстро находить лучшие предложения, а также ежедневно обновляемые купоны.

Гибкие методы оплаты

Экономить можно не только за счет акций, но и с помощью способа оплаты. Это могут быть программы рассрочки, платежи картой с повышенным кешбэком или оплата кошельком с комбинированной схемой начисления бонусов.

Например, иногда выгодно оплатить товар частями и получить за это большой кешбэк или скидку. Бывает также кешбэк до 50% при оплате картой определенного банка, а в некоторых платежных сервисах есть даже двойной кешбэк.

Проверенные онлайн-магазины

Покупки можно делать не только в крупных маркетплейсах, но и в специализированных интернет-магазинах. Во время шопинга на крупных площадках выше риск купить много лишнего.

Как правило небольшие локальные продавцы предлагают выгодные условия и качественный товар, а их ассортимент не перегружен. Однако важно действовать оперативно.

Лучшие условия доставки

На итоговую стоимость покупки может повлиять выбранный пункт доставки и история заказов. Поэтому при оформлении покупки важно обратить внимание на минимальную сумму заказа и условия доставки. Иногда, чтобы сэкономить, доставку можно оформить на рабочий адрес или в пункт самовывоза.

Ключ к выгодным покупкам — внимание к деталям и подготовка к распродаже, добавил эксперт. Он посоветовал составить список желаемых покупок, определить свои лимиты и следить за изменением цен на нужные товары.