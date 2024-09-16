Эксперт рассказал, как розничные сети помогают ТРЦ после ухода иностранных брендов

После 2022 года российский рынок ритейла значительно изменился, когда более 180 иностранных брендов приостановили свою деятельность на территории РФ. Доля пустых помещений составила более 60%, по данным июня 2024 года. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе modi.

Подобная ситуация позволила выработать российским торговым центрам две стратегии для заполнения освободившихся мест. Первыми занимать площади стали компании-преемники, которые вошли в сделки по переходу активов отечественным брендам. Вторыми стали российские розничные сети, получившие возможность для быстрого развития.

После завершения процедуры передачи активов, многие помещения, которые были арендованы иностранными брендами, вновь открылись под другими названиями пусть с частичным, но сохранением ассортимента. Так после ухода из России испанского гиганта Inditex, свою работу продолжили 245 точек продаж.

Несмотря на возобновление работы преемников иностранных брендов, это не помогло российским торговым центрам полностью решить проблему запустения. Но именно благодаря этому фокус многих ТЦ сместился в сторону отечественных розничных сетей. Так, одни только магазины fun shops получили возможность активного развития и кратного увеличения географии присутствия.

Изменилось также и отношение к юридической составляющей сделок по аренде. Если крупные торговые центры продолжили ориентироваться на крупные торговые сети, то небольшие и в частности региональные ТРЦ стали отдавать предпочтение магазинам, которые могут функционировать в рамках одного города.

Крупные торговые центры смогли оперативно найти арендаторов под освободившиеся площади. Российские ритейлеры заняли более 90% вакантных помещений. Небольшие и региональные ТЦ же столкнулись с проблемами привлечения новых арендаторов и начали привлекать небольшие компании.

Данное изменение на рынке привело к еще одному фактору - возникновению небольших компаний реселлеров, которые самостоятельно привозят продукцию международных брендов, которые не представлены в России. Их политика развития не подразумевает создания широких сетей, ограничиваясь одной или в лучшем случае несколькими точками продаж.

За подобным действием последовал и другой положительный эффект: небольшие бренды проходят под налоговой планкой и работают по УСН. Так небольшие торговые центры смогли найти новых арендаторов и урезать издержки, чтобы продолжить функционировать.

Многие торговые сети были вынуждены менять принципы взаимодействия с представителями торговых центров.

«Мы столкнулись с этим в 2024 году. Особенно ярко это изменение проявилось в работе с региональными франчайзи. В столице и крупных городах торговые центры все еще ориентируются на крупные сети. С небольшими же теперь необходимо не просто затрачивать большие ресурсы на переговоры, но и предлагать дополнительные и совершенно новые договорные условия», – рассказал генеральный директор modi Павел Девяцкий.

За 2024 в планах компании было открыть около 100 новых магазинов, вследствие чего проводится огромная работа по подбору наиболее подходящих помещений. В среднем воронка выбора помещений для открытия одной торговой точки составляет 1 к 10. Половину отсекает сама компания, поскольку часть из них не подходит под стандарты бренда, другие же останавливаются на стадии переговоров.

Наиболее очевидным преимуществом крупных розничных сетей перед другими арендаторами ТЦ является то, что такие компании обладают значительными бюджетами и узнаваемым брендом. Одно только присутствие такого рода брендов может увеличить трафик торгового центра. Другим не менее важным фактором является знакомый ассортимент и соблюдение стандартов качества каждой торговой точки сети.

Для арендодателей крупные торговые сети еще привлекательны своей ориентированностью на долгосрочную аренду. Наличие большого количества аналитиков для расчета трафика и актуальности точки, позволяет открывать магазины и планировать каждый этап будущего развития. Вследствие этого, крупные представители розницы могут позволить себе заключать наиболее долгосрочные договоры аренды. Также практически все торговые центры знают, что крупный арендатор не только быстро откроет свой магазин, но и сможет сократить арендные каникулы.

«Мы понимаем, что если мы расширяем географию нашего присутствия и открываем новые точки в торговых центрах по всей России, то мы берем на себя дополнительную ответственность. Любой крупный бренд ориентируется на долгосрочную аренду и взаимовыгодные отношения с представителями ТЦ. Мы всегда работаем над тем, чтобы привлекать новый трафик не только в собственные магазины, но и в торговые центры в целом. Поэтому мы активно взаимодействуем со всеми текущими партнерами, разрабатываем совместные активности и готовы к новым сотрудничествам», – добавил Девяцкий.

Многие крупные ритейлеры выделяют дополнительные бюджеты на маркетинговое продвижение новых точек. Подобные активности помогают им не только привлечь трафик в собственные магазины, но и увеличивают этот показатель для всего торгового центра. Также, как отметили ранее эксперты, большие игроки рынка готовы инвестировать в промо-акции всего ТЦ.

«Развитие в рознице — это долгосрочный процесс и мы понимаем, что привлекая новый трафик в торговые центры, увеличивается не только наша выручка, но и улучшается имидж ТРЦ в целом. Это же в свою очередь, помогает арендодателям привлекать крупные торговые сети из совершенно разных секторов и лучше удовлетворять потребности всех посетителей», – отметил Девяцкий.