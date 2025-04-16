Эксперт рассказал, как изменится курс рубля во второй половине 2025 года

Эксперт Диашов: курс 95-100 рублей за доллар установится во второй половине года

Курс восстановится во второй половине текущего года в диапазоне 95-100 рублей за доллар, более точный прогноз пока сделать сложно. В ближайшие месяцы можно наблюдать высокую волатильность рубля и динамику к ослаблению, сообщил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов.

«Говорить о том, что рубль крепнет самостоятельно, не совсем правильно. Мы видим, что американская валюта сама по себе снижается по отношению к другим мировым валютам, поэтому разрыв становится сильно явным. Крепкий рубль — это не тенденция», — рассказал Диашов.

Он подчеркнул, что при дорогой нефти и крепком долларе к рублю федеральный бюджет РФ находился бы в идеальном состоянии, потому что стоимость экспортного сырья в рублях была в выгодной позиции. Однако сильный доллар негативно сказывается на импорте и разгоняет инфляцию.

По словам эксперта, в условиях торговой войны, ослабления доллара и снижения цен на нефть из-за тарифов США в текущем году российский бюджет может недополучить около 2 трлн рублей. Однако экономика РФ адаптировалась к шокам последних трех лет и стабилизировалась. Стабильный экспорт энергоресурсов и использование Фонда национального благосостояния помогают смягчить последствия падения цен на нефть. Пока рано говорить о значительных рисках для бюджета.

Согласно предварительной оценке Минфина РФ по исполнению федерального бюджета за I квартал 2025 года, доходы составят 9,05 трлн рублей (+3,8%), нефтегазовые доходы — 2,64 трлн (-9,8%), ненефтегазовые доходы — 6,41 трлн (+10,6%), расходы — 11,22 трлн (+24,5%) и дефицит — 2,17 трлн.

Высокая ключевая ставка сдерживает потребительский спрос на импортные товары и охлаждает экономику. Прогнозируется укрепление доллара после ее снижения, но на ближайшем заседании Банка России предпосылок для этого нет. Тенденция к ослаблению рубля возможна во второй половине года.

Он отметил, что рубль укрепляется из-за налогового периода и снижения спроса на валюту из-за санкций. Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта повышают ожидания восстановления торговли. Массового оттока капитала с 2022 года нет из-за ограничений.

Ослабление рубля выгодно экспортерам и сырьевым компаниям, включая нефтегазовый сектор, металлургию и производителей удобрений. Бизнесу нужно быть готовым к колебаниям курса, иметь ликвидность и учитывать это в финансовом плане. Среди потребителей спрос на валюту низкий, а депозиты защищают от инфляции и приносят доход. При укреплении рубля цены должны снижаться, но в реальности этого нет, заключил Диашов.