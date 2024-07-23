Эксперт рассказал, как глобальный сбой Microsoft повлиял на российские компании

Исполнительный директор компании DIONIS.CLOUD, партнер факультета программирования университета «Синергия» Денис Гончаров рассказал, что было с российскими устройствами после глобального сбоя Microsoft. По его словам, Россию эта проблема не коснулась, поскольку в стране почти не используется антивирус CrowdStrike, сбой в работе которого и стал причиной массовой проблемы, сообщает RuNews24.ru .

Масштабные неполадки в работе антивируса CrowdStrike произошли 19 июля и вывел из строя порядка 8,5 млн устройств на базе Windows, что составляет менее 1% всех устройств на этой ОС. Компонент системы безопасности CrowdStrike, известный как Falcon Sensor, стал причиной появления «синих экранов смерти» (BSOD), объяснил эксперт.

По словам Гончарова, Россию эта проблема не затронула, поскольку в стране почти не используют CrowdStrike. Кроме того, в РФ постепенно вводят полный запрет на использование иностранного антивирусного софта, напоминая о важности импортозамещения. Еще несколько лет назад российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования — АИС Leonardo и DCS ASTRA на базе Linux, отметил специалист.

Однако сбои в CrowdStrike привели к серьезным последствиям для других стран. Большое количество авиакомпаний, банков, медицинских учреждений и производств до сих пор находится в процессе восстановления своих систем.

Согласно данным сайта FlightAware, во время сбоя Microsoft в США отменили более 1460 рейсов. Больше всего проблема ударила по таким авиаперевозчикам, как Delta Air Lines и United Airlines — они заняли ведущие позиции по количеству отмененных рейсов.