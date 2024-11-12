Эксперт рассказал, что произойдет с ценами на продукты к Новому году

Руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов рассказал, что произойдет с ценами на продукты к Новому году, и к чему готовиться уже сейчас, сообщает «ФедералПресс» .

Он заявил, что под конец года традиционно наблюдается увеличение спроса на определенные товары, такие как мясо, рыба, сладости и алкогольные напитки. Это может вызвать скачок цен, особенно если предложение ограничено.

«Уровень инфляции в стране также играет важную роль. Если инфляция остается высокой, это может сказаться на ценах на продукты», — отметил Колядов.

По последней информации, инфляционные тенденции могут продолжиться, что также может привести к росту цен в преддверии праздников.

Увеличение тарифов на топливо и логистику — на 1–2% — может сказаться на ценах продуктов, так как это увеличивает общие затраты на их производство и доставку.

Что касается страхования, то здесь эксперт выделил несколько причин: рост цен на страховку может происходить из-за увеличения убытков страховых компаний, например, из-за повышения числа страховых случаев или увеличения выплат по ним. Это может заставить страховые компании повысить тарифы для покрытия своих затрат.

Кроме того, важно учитывать общее состояние экономики. Если экономические трудности сохранятся, это может привести к росту цен на различные страховые продукты, включая автострахование, страхование имущества и здоровья. Колядов заключил, что в целом, ожидается повышение цен на продукты и страховые услуги в преддверии Нового года, с возможным увеличением в диапазоне 3-5%.