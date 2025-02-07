Эксперт рассказал, что делать, если мошенники пытаются создать виртуальную карту

Схема мошенничества с виртуальными картами, недавно описанная ЦБ, отличается от других тем, что чаще всего нацелена на пожилых людей, которые могут не до конца разбираться в современных цифровых угрозах, заявил РИАМО основатель проекта по борьбе мошенническими кол-центрами «Пиэра» Арсен Акопян.

Ранее Центробанк сообщил, что мошенники начали создавать виртуальные образы банковских карт жертв для дистанционного воровства денег. Пострадавшие зачастую самостоятельно предоставляют доступ к своим счетам во время общения с мошенниками.

Злоумышленники используют психологические уловки, представляясь сотрудниками банков, экстренных служб или других официальных организаций, чтобы завладеть личными данными или деньгами жертв. Особенно уязвимыми пенсионеры становятся при попытке создать виртуальные карты — процесс, который может показаться им сложным и запутанным, чем и пользуются мошенники, отмечает эксперт

«Чтобы избежать обмана, важно соблюдать несколько правил: не доверять звонкам с незнакомых номеров и не сообщать никакой личной информации. Если вам сообщают о проблемах с банковским счетом или требуют срочных действий, не принимайте решения сразу — перезвоните в организацию по официальному номеру», — рекомендует Акопян.