Эксперт рассказал, чем можно заменить доллары в поездках за границу

В качестве альтернативы можно брать в заграничные поездки вместо долларов евро, потому что дизайн самых ходовых европейских банкнот поменялся чуть более 5 лет назад, сообщил РИАМО руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

При этом стоит быть готовым к тому, что с течением времени аналогичная ситуация может произойти и с ними — евро нового образца будут иметь преимущество по сравнению с выходящими из обращения банкнотами старого образца, говорит он.

«Ещё один вариант — пользоваться банковскими картами, которыми можно расплатиться заграницей», — рекомендует эксперт.

С инвестиционной целью можно присмотреться к облигациям российских компаний, номинированным в иностранной валюте, и к золоту, добавляет он.