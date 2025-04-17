«Эксперт РА» описал сценарии «разумной достаточности» и «шока» в экономике РФ

Экономическая активность в РФ значимо замедлилась, кредитов берут все меньше, острота кадрового голода уменьшается. Экономика России оказалась на развилке весной 2025 года, сообщает « Эксперт » со ссылкой на прогноз управляющего директора по макроэкономическому анализу рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха.

К такому положению привели действия ЦБ РФ и налоговая реформа. В частности, из-за шагов Центробанка скорость кредитования, темпы роста ипотечного портфеля уменьшились. Из-за появления многоступенчатой шкалы НДФЛ, а также увеличения налога на прибыль «сдвинулись» выплаты работникам с начала 2025 года на конец 2024 года, отметил Табах.

В связи с этим деловая активность в 2025 году станет слабее. Экономика страны может начать тормозить в ближайшие месяцы. Это станет заметнее в ряде отраслей, в частности, в сферах строительства, изготовлении товаров для длительного использования и в экспорте сырья. Возможны два сценария развития событий, отмечается в прогнозе.

«Разумная достаточность»

Согласно первому сценарию, экономику России ждет «разумная достаточность». В рамках этого прогноза инфляция к 2026 году уменьшится до 6,5-7%, хотя ЦБ ожидает ее на уровне 7-8%.

Ключевая ставка, согласно умеренному прогнозу «Эксперта РА», уменьшится до 18-19%. Темпы увеличения ВВП будут в пределах 1,5%. Рост инвестиций снизится до 2,1-3%. При этом его драйвером окажется государственная поддержка ряда проектов. В том числе это касается модернизации транспортной системы, а также развития цифровой экономики.

«Дополнительный шок»

Вероятность воплощения в жизнь сценария под названием «дополнительный шок» еще остается, но он больше не в приоритете. Согласно ему, денежно-кредитная политика будет ужесточена. Экономическая активность снизится еще сильнее. В этом случае ключевая ставка будет составлять 21% вплоть до декабря 2025 года.

При этом рост экономики окажется почти нулевым. Приток частных инвестиций будет значительно ограничен. В сферах, которые не считаются приоритетом для бюджета, он может оказаться отрицательным.

Табах считает, что больше всего от сценария пострадает сфера строительства. При этом рост возможен в потребительских областях, сфере услуг и иных сегментах, которые финансируются из бюджета.