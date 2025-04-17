«Эксперт РА» описал сценарии «разумной достаточности» и «шока» в экономике РФ
Экономическая активность в РФ значимо замедлилась, кредитов берут все меньше, острота кадрового голода уменьшается. Экономика России оказалась на развилке весной 2025 года, сообщает «Эксперт» со ссылкой на прогноз управляющего директора по макроэкономическому анализу рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха.
К такому положению привели действия ЦБ РФ и налоговая реформа. В частности, из-за шагов Центробанка скорость кредитования, темпы роста ипотечного портфеля уменьшились. Из-за появления многоступенчатой шкалы НДФЛ, а также увеличения налога на прибыль «сдвинулись» выплаты работникам с начала 2025 года на конец 2024 года, отметил Табах.
В связи с этим деловая активность в 2025 году станет слабее. Экономика страны может начать тормозить в ближайшие месяцы. Это станет заметнее в ряде отраслей, в частности, в сферах строительства, изготовлении товаров для длительного использования и в экспорте сырья. Возможны два сценария развития событий, отмечается в прогнозе.
«Разумная достаточность»
Согласно первому сценарию, экономику России ждет «разумная достаточность». В рамках этого прогноза инфляция к 2026 году уменьшится до 6,5-7%, хотя ЦБ ожидает ее на уровне 7-8%.
Ключевая ставка, согласно умеренному прогнозу «Эксперта РА», уменьшится до 18-19%. Темпы увеличения ВВП будут в пределах 1,5%. Рост инвестиций снизится до 2,1-3%. При этом его драйвером окажется государственная поддержка ряда проектов. В том числе это касается модернизации транспортной системы, а также развития цифровой экономики.
«Дополнительный шок»
Вероятность воплощения в жизнь сценария под названием «дополнительный шок» еще остается, но он больше не в приоритете. Согласно ему, денежно-кредитная политика будет ужесточена. Экономическая активность снизится еще сильнее. В этом случае ключевая ставка будет составлять 21% вплоть до декабря 2025 года.
При этом рост экономики окажется почти нулевым. Приток частных инвестиций будет значительно ограничен. В сферах, которые не считаются приоритетом для бюджета, он может оказаться отрицательным.
Табах считает, что больше всего от сценария пострадает сфера строительства. При этом рост возможен в потребительских областях, сфере услуг и иных сегментах, которые финансируются из бюджета.