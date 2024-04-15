Эксперт Пысин объяснил, в какие квартиры следует инвестировать

Для инвестиций человеку необходимо выбирать только ликвидные квартиры. Надо обратить внимание на транспортную доступность, цену, вид из окна, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

«Ликвидность жилья определяется рядом параметров. На первом месте стоит локация. То есть объект должен располагаться в районе с хорошей транспортной доступностью, всей необходимой для комфортной жизни социальной, спортивной, торговой инфраструктурой. В Москве важна близость метро», — сказал Пысин.

Он добавил, что станций подземки в столице становится все больше и больше, а транспортная доступность в городе сегодня намного лучше, чем была 10 лет назад.

«Для большинства важен год постройки дома. Сегодня все хотят жить в новых современных ЖК, а не старых пятиэтажках. Поэтому более привлекательными вариантами для инвестиций будут квартиры в более новых проектах», — отметил эксперт.

Пысин подчеркнул, что очень важным параметром является вид из окна. Если окна смотрят на ТЭЦ, кладбище или оживленное шоссе, то такие объекты, как правило, менее рентабельны и плохо продаются. В то же время ценятся квартиры с видом на зеленые зоны или воду — реки, пруды, каналы.

«То есть можно сказать, что в первую очередь важны те параметры, которые нельзя изменить в границах самой квартиры. С точки зрения количества комнат и площади самыми инвестиционно-привлекательными являются не малогабаритные студии по 15-16 „квадратов“, но и не очень большие объекты. Наиболее востребованы однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также „евродвушки“ с большой кухней-гостиной и изолированной спальней», — добавил специалист.

По мнению эксперта, ключевым критерием выбора ликвидного объекта недвижимости является цена ниже рыночной. Любой хороший объект, который можно приобрести с дисконтом, обладает инвестиционным потенциалом. Дисконт должен быть порядка 15-25%. Чем выше цена объекта, тем больше должен быть дисконт.

«В Москве все нормальные квартиры, которые дешевле 10-12 млн (рублей — ред.), — это самые интересные для инвестиций варианты сегодня. То есть условно квартиры на столичном рынке можно разделить на несколько категорий. Наиболее перспективные стоят до 10-12 млн рублей. Следующий тип объектов стоит уже от 12 до 20 млн. Еще один от 20 до 30 млн. Квартиры стоимостью свыше 30 млн редко приобретаются в инвестиционных целях», — заключил Пысин.