Эксперт: проценты по вкладам до 1-1,5 лет банки поднимут еще выше

Многие банки уже повысили процентные ставки по вкладам, ожидая увеличений ключевой ставки ЦБ в сентябре. Однако можно ожидать, что проценты по депозитам до 1 — 1,5 лет вырастут еще больше, сообщил РИАМО заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

По итогам заседания ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 б. п. — до 19,00%, при этом уточнил, что рассматривал вариант и 20% ставки. С таким жестким настроем регулятора, а также ужесточением условий по юаневым свопам банкам придется активно работать с клиентами на депозитном рынке по юаням, а ставки по рублевым вкладам на сроках до 1 — 1,5 лет все-таки поднимутся еще выше, считает эксперт.

«Как мы видим из выступлений регулятора на пресс-конференции, в дополнение к работе с ключевой ставкой ЦБ РФ готов уже подключать и меры макропруденциального надзора для закрытия утечек в трансмиссионном механизме», — отмечает Лушин.

По его мнению, ставки по депозитам банки постараются изменить на величину меньше 100 б. п., чтобы бороться с удорожанием фондирования. Кроме того, многие банковские организации уже повысили ставки по вкладам до нормальных при такой ключевой ставке уровней.