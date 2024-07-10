Эксперт: продление семейной ипотеки несильно повлияет на рынок жилья в РФ

Продление семейной ипотеки до 2030 года не окажет существенного влияния на рынок жилья в стране, поскольку произошло сужение круга заемщиков, имеющих право на ее получение, сообщила РИАМО руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Она отметила, что цены на новостройки пока что не снижаются, что может сдержать часть потенциально возможного спроса на эту программу.

Ранее Минфин заявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Теперь она будет распространяться только на семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет. Ставка по программе составит 6%. Лимиты по кредиту также остались прежними.

«Продление семейной ипотеки на таких условиях при текущем уровне рыночных ставок — безусловно положительный факт для тех категорий населения, кому она является актуальной, поскольку они будут иметь возможность получить сниженный по сравнению с базовыми условиями банков размер платежа по ипотеке», — сказала Солдатенкова.

Семьям с детьми, проживающим в крупных городах, кому установленный лимит по сумме будет недостаточен, эксперт предлагает взять комбо-ипотеку, анонсированную ранее несколькими крупными банками.