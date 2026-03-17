Эксперт предупредил о росте цен на бензин и дизель в апреле: названы проценты

Эксперт Бунина: дизельное топливо может вырасти в апреле более чем на 10%

С наступлением апреля российских автомобилистов ждет очередной этап подорожания топлива. Как пояснила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, рост цен обусловлен комплексом факторов — от государственного регулирования до сезонных ремонтов и геополитической конъюнктуры.

По словам специалиста, правительство намерено обязать нефтяные компании увеличить поставки бензинов и дизеля на внутренний рынок. Это должно активизировать работу демпферного механизма — основного инструмента, сдерживающего рост розничных цен. Однако вслед за этим в дело вступят классические весенние факторы.

«Начинается повышенный спрос из-за посевного сезона, плюс стартуют плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Для весны это стандартный сценарий», — отметила Бунина.

Дополнительное давление оказывает и внешний рынок. Мировые цены на нефть пошли вверх, а российский внутренний рынок сохраняет зависимость от глобальных котировок. Как следствие, последние две недели уже ознаменовались удорожанием топлива для конечного потребителя, и эта тенденция продолжится.

Бунина прогнозирует, что темпы роста будут во многом зависеть от геополитической ситуации. В базовом сценарии бензин может прибавить в цене около 5% от текущих значений в течение месяца. Дизельное топливо подорожает более значительно — его стоимость способна вырасти на 10% и выше.