Эксперт предупредил о грядущем подорожании творога и сливок

Рост цен на всю молочную продукцию в 2024 году произошел из-за недостаточного производства молочного жира, удорожания логистики и в некоторых случаях увеличения наценки торговыми сетями, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Сливочное масло

По данным сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», за год сливочное масло в федеральных и региональных торговых сетях подорожало на целых 32,2%, став рекордсменом среди молочки, при этом, если в сентябре темпы подорожания несколько снизились, то в октябре масло вновь начало расти в цене, за месяц — на 4,6%. На сегодняшний день 200-граммовую упаковку можно купить в среднем за 271,8 рубля.

Сыры

Следом за сливочным маслом идут полутвердые и твердые сыры, они за год подорожали на 16,5%, при этом лишь за последний месяц ценник вырос на 3,2%. На сегодняшний день 200-граммовый кусок сыра можно купить в среднем за 261,9 рубля.

Сметана

На 13,6% в среднем за год подорожала и сметана, однако в последнее время цены на нее несколько стабилизировались и перестали расти. Цены на продукцию различны, однако в среднем 200-граммовая баночка сметаны стоит 67,3 рубля.

Молоко

Бутылка молока объемом 900 мл подорожала за год на 12%, и, если в первые месяцы года цены показывали относительную стабильность, в последнее время они начали расти, в октябре молоко подорожало на 1,2%. Средний ценник находится в районе 84,8 рубля за бутылку.

Сливки

В меньшей степени подорожали сливки, на 7% за год, за последний месяц роста цен не происходило. Средняя стоимость 200 миллилитров 10% сливок составляет в среднем 61,5 рубля.

Творог

Наибольшую стабильность в 2024 году показали цены на творог. За год (с октября 2023 по октябрь 2024) он увеличился в цене лишь на 4,1%, причем даже на данный момент в цене он особо не растет. Средняя стоимость 200-граммовой упаковки составляет 102,3 рубля.

Важно отметить, что речь идет именно о средней цене того или иного вида продукции в торговых сетях, подчеркивает эксперт.

По его словам, рост цен на молочную продукцию в большей степени можно объяснить ростом цен на само молоко. Также свое влияние оказывают недостаточное производство молочного жира, которого не хватает для закрытия потребностей рынка, увеличившийся за год спрос на молочную продукцию, а также подорожание логистики. В случае со сливочным маслом также может идти речь об увеличении наценки со стороны торговых сетей, объясняет Калугин.

«В конце осени и зимой молочная продукция продолжит расти в цене. Цены могут вырасти в среднем на 5-7%. При этом в большей степени могут начать дорожать творог и сливки, которые до этого показывали относительную ценовую стабильность», — прогнозирует эксперт.