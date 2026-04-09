Эксперт предсказал мировой экономический кризис жестче нефтяного шока 1970-х

Мировой экономический кризис с большой долей вероятности реализуется, и по остроте он превзойдет первый нефтяной шок 1970-х годов. Об этом сообщил РИАМО основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

При этом стандартные методы борьбы со спадом могут не сработать из-за рекордных дефицитов бюджетов развитых стран.

Главное отличие от кризисов прошлого, поясняет Исаков, — критическое состояние госфинансов. Бюджет США сверстан с дефицитом 6,2%, Великобритании — 3,6%, Франции — 5,1%, тогда как в 1970-х средний дефицит развитых экономик не превышал 2%.

«В таких условиях монетарные власти США и ЕС не могут агрессивно снизить ставки из-за угрозы гиперинфляции, но и не могут резко их поднять из-за опасности каскадных дефолтов на фоне все дорожающих ресурсов», — говорит эксперт.

Наиболее уязвимым регионом глава Lender Invest считает Европу. Высокие цены на энергоносители в сочетании с низким уровнем запасов (около 30%) и невозможностью диверсификации поставок по идеологическим причинам приведут к потере конкурентоспособности промышленности, рецессии и деиндустриализации. Согласно оценкам Oxford Economics, на которые ссылается Исаков, удержание цены нефти на отметке $140 за баррель более двух месяцев спровоцирует рецессию в странах ЕС и Великобритании уже в текущем году.

Второй зоной острого кризиса станут страны Восточной и Южной Африки.

«Здесь опасность лежит в срыве продовольственной безопасности (прекращение физических поставок удобрений и их удорожание — рост цены карбамида уже составил порядка 40%) и последующем банальном голоде по причине срыва поставок удобрений из стран Персидского залива и как следствие — дефицита продовольствия», — отмечает эксперт.

