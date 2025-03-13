Эксперт предложил запретить российским маркетплейсам «накручивать» скидки

Экономист Лобода: каждый пятый товар на маркетплейсах РФ продается в убыток

Экономист, топ-менеджер в области корпоративных коммуникаций Андрей Лобода предупредил, что рекордные скидки на маркетплейсах раскручивают инфляционную спираль в России, поэтому необходимо законодательно запретить торговым площадкам чрезмерно занижать цены, сообщает Газета.ru .

Как отметил эксперт, в погоне за лидерством и сверхприбылью ведущие российские маркетплейсы — Wildberries и Ozon, которые занимают 80% рынка торговых платформ, применяют «хищническое ценообразование».

«Чтобы максимизировать вероятность покупки товаров, маркетплейсы объявляют на них удивительно большие скидки — как за свой счет, так и за счет продавца. Нередко бывает так, что фактическая цена оказывается ниже себестоимости товара», — пояснил Лобода.

По его словам, в 2024 году скидки на российских маркетплейсах выросли с 5% до 17%, то есть каждый пятый товар продается в убыток, тем самым цифровые площадки заставляют более половины населения страны (66%) делать спонтанные покупки.

Однако такой демпинг не может длиться вечно, а когда маркетплейсы перестанут «инвестировать в скидки», цены значительно вырастут, а вслед за этим упадут спрос и продажи, что вызовет банкротства поставщиков, предупредил экономист.

В связи с этим он считает необходимым доработать и принять законопроект о «платформенной экономике», согласно которому продавцы смогут запрещать маркетплейсам устанавливать скидки на свои товары.

По мнению эксперта, это замедлит монополизацию рынка и нивелирует риск появления инфляционной спирали.