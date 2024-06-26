Эксперт Позаченюк назвала топ-3 ошибок при получении ипотеки

В топ-3 типичных ошибок, которые допускают желающие оформить ипотеку в Москве и Подмосковье, входят обращение за помощью к непонятным организациям или специалистам, веерная рассылка заявок во множество банков и неправильный расчет допустимой кредитной нагрузки, сообщила РИАМО руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.

«Многие неопытные люди сегодня обращаются за помощью в одобрении ипотеки по непонятным рекламным слоганам и объявлениям. Подобных предложений, где людям обещают стопроцентное одобрение, высококвалифицированную помощь в составлении заявки и подготовке документов, сегодня очень много», — сказала Позаченюк.

Она добавила, что потенциальные заемщики, попав под влияние, обращаются за помощью, не зная, что на самом деле за подобными объявлениями часто стоят какие-то непонятные специалисты либо организации, которые не являются партнерами ни банков, ни риелторских компаний.

«Они подают заявки, не разбираясь в ситуации человека, обещают золотые горы, а на деле навязывают людям не самые выгодные условия или портят кредитную историю. Подобных случаев сегодня масса», — отметила специалист.

По оценке Позаченюк, вторая распространенная ошибка — это подача заявки на ипотеку во все банки сразу.

«Как профессионал, делать это категорически не рекомендую. Такой шаг негативно отразится на кредитной истории. Каждый последующий банк увидит, куда ранее уже обращался заемщик, а каждый отказ будет понижать его кредитный рейтинг. Мы всегда сначала направляем заявку в один из банков и, если у заемщика все хорошо, то находим для него самые выгодные на рынке предложения с учетом его пожеланий, возможностей и ситуации», — рассказала эксперт.

По ее мнению, третья ошибка — неверная оценка своего реального уровня доходов, точнее расходов. Банки сегодня готовы выдавать ипотеку, если ежемесячный платеж по ней не превышает 50-70% от чистого дохода заемщика за вычетом расходов.

«При этом люди часто не учитывают свои дополнительные расходы, в частности, забывают про кредитные карты. Здесь не лишним будет напомнить, что банки считают в долговую нагрузку 10% от лимита кредитной карты, а не текущий платеж по ней. Сегодня очень многие, получая предложения от банков, оформляют даже не по одной кредитной карте, и уверены, что если ими не пользоваться, то они ни на что не повлияют», — уточнила Позаченюк.

Специалист пояснила, что это не так. Если человек получил кредитку, то она будет высвечиваться в бюро кредитных историй и учитываться в качестве кредитной нагрузки. Поэтому если планируете в ближайшем будущем брать ипотеку, то оформление кредитки на всякий случай может стать серьезной ошибкой.