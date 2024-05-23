Эксперт Попов: нужно убедить китайцев строить свои автозаводы в России

Для поддержки отечественного авторынка сейчас нужно всеми силами добиваться того, чтобы китайский автопром перенес на территорию России часть своих производственных мощностей по крупноузловой сборке машин, а в идеале — разместил в РФ полноценное локализованное производство, заявил РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

При этом он отметил, что для китайских производителей строительство автомобильных заводов в России сейчас выглядит крайне рискованно по той причине, что они могут попасть под американские и европейские санкции. Однако переговорный процесс, по мнению Попова, вести нужно.

Вместе с тем эксперт подчеркнул важность развития автопрома отечественного происхождения.

«Мы не можем всю жизнь полагаться только на китайский автопром. В один прекрасный момент Китай может значительно снизить или прекратить экспорт автомобилей в Россию по тем или иным причинам и тогда мы можем остаться без машин. У нас производят автомобили „Лада“, но продаются они по таким же ценам, по которым можно купить многие китайские машины. Если ситуация не изменится, то это сильно придушит наших автопроизводителей», — объяснил собеседник.

Предложение главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, о котором писал РБК, повысить утилизационный сбор и другие налоги для китайских автомобилей эксперт считает обоснованным, но при этом подчеркивает, что осуществлять это нужно очень осторожно, чтобы «не разругаться с китайскими поставщиками».

Ранее РИА Новости сообщило, что за январь–апрель текущего года Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячи легковых автомобилей, что на 37% больше объема поставок за аналогичный период прошлого года (173,7 тысячи машин).

«Китай поставляет в Россию автомобили не только своего производства, но и привезенные из других стран и получает за это космическую прибыль. При этом для китайской экономики увеличение поставок автомобилей в Россию почти незаметно», — прокомментировал Попов.