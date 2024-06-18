Эксперт: появление aUSDT открывает доступ к золоту для широкого круга инвесторов

Появление на рынке такого актива, как Ausdt от компании Tether, свидетельствует об интересе инвесторов к токенизированным активам, заявил РИАМО коммерческий директор OKX Ленникс Лай.

Ранее стало известно, что компания Tether (создатель USDT) представила новую криптовалюту, обеспеченную ценой золота Alloy (aUSDT). Уникальность токена в том, что он поддерживается реальным физическим золотом, хранящимся в Швейцарии.

Токенизация активов реального сектора — это один из самых быстрорастущих сегментов крипторынка, который тесно интегрирован с миром традиционных финансов и мировой экономикой, отметил Лай.

Привязанный к золоту стейблкоин может стать предпочтительным активом для тех инвесторов, которые ищут способы диверсифицировать свои криптопортфели за счет такого актива, как золото, считает эксперт.

«Помимо этого, появление aUSDT открывает доступ к золоту для более широкого круга инвесторов, снижая барьеры для входа и позволяя им стабилизировать свои портфели с помощью традиционного safe-heaven, перенесенного в блокчейн. По оценке Boston Consulting Group, рынок RWA (Real World Assets — активы, имеющие реальную стоимость в реальном мире — ред.) способен вырасти до 16 трлн долларов к 2030 году, при этом сейчас мы находимся на самой ранней стадии развития», — прокомментировал Лай.

В контексте криптовалюты RWA представляют собой такие активы, как недвижимость, произведения искусства, ценные бумаги и т. д., которые токенизированы с помощью технологии блокчейн.

Не исключено, что aUSDT сможет частично заменить ушедший с европейских сегментов криптобирж USDT, хотя привязка к золоту делает его менее предпочтительным способом торговли, чем стейблкоин, привязанный к определенной валюте, полагает эксперт.