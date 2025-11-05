Эксперт пояснила, в каких случаях вклад не облагается налогом в 2025 году

Уплатить налог на вклады необходимо до 1 декабря. Необлагаемая сумма за 2024 год составляет 210 тысяч рублей. Весь доход по вкладам и сумму налога подсчитает налоговая инспекция, сообщила РИАМО консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина.

«Налоговая инспекция самостоятельно все посчитает на основе банковских выписок, которые предоставляет банк в автоматическом режиме в налоговую инспекцию. Такое уведомление вы можете увидеть в личном кабинете налогоплательщика. Обязательно проверяйте его, потому что ошибки никто не исключал. Оплатить можно в личном кабинете», — говорит эксперт.

Необлагаемая сумма прибыли по налогу на вклады — это 210 тысяч рублей, сумма депозита при этом не имеет значения. Но есть нюансы, если, например, вклад был под 1% (то есть небольшая льгота), то вклад не облагается налогом вообще, что прописано в Налоговом кодексе, подчеркивает Вохмянина.

Она объяснила, что сумма в 210 тысяч рублей определяется расчетным путем, исходя из максимального уровня ключевой ставки ЦБ РФ, которая в 2024 году составляла 21%. Миллион умножается на 21% и получается 210 тысяч рублей.

«То есть, если ваши доходы от процентов по вкладу меньше чем 210 тысяч, вы вообще налог не платите. А если именно процент по банковскому вкладу будет больше чем 210 тысяч, то с этой суммы вы заплатите 13% налога», — говорит налоговый консультант.

В текущем году финансовые организации не начисляют и не удерживают этот налог самостоятельно, а лишь передают данные о процентах по вкладам в ФНС, которая занимается расчетами и отправкой уведомлений, добавляет эксперт.

