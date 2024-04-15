Эксперт пояснила сокращение разрыва выплат работающим и неработающим пенсионерам

На учете в Пенсионном фонде России в 2024 году состоит более 41 млн человек, а численность рабочей силы на январь 2024 года составила, по данным Росстата, 76,062 млн человек, из них работающих — 73,838 млн человек. Получается, что на одного пенсионера приходится менее двоих работающих, которые должны еще содержать себя и своих детей, чтобы обеспечить экономический рост в будущем, отмечает Сазанова.

По ее словам, причина разрыва в выплатах работающим и неработающим пенсионерам кроется в желании государства поддержать наиболее не защищенные слои населения в условиях недостатка средств у Пенсионного фонда. Данную задачу сейчас удается решить, но уровень доверия населения государству в долгосрочном плане это не повышает.

«От недостаточной индексации пенсии страдают в первую очередь пенсионеры, занятые в бюджетной сфере и государственном секторе в целом, потому что при и так небольших пенсиях они вынуждены работать. В меньшей степени потери от недостаточной индексации несут пенсионеры, занятые в коммерческом секторе, особенно в его теневой части», — говорит эксперт.

Сокращение разрыва в выплатах работающим и неработающим пенсионерам — положительное явление, поскольку это укрепляет доверие населения к государству в долгосрочном аспекте и стимулирует работающих и работодателей наращивать официальные пенсионные отчисления, выходя из тени, считает Сазанова.