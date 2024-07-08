Эксперт Поярков: в долгосрочной перспективе курс биткоина возобновит рост

Наблюдаемое в июне и начале июля падение курса биткоина можно назвать ситуативным и, по всей видимости, непродолжительным (криптозима), заявил РИАМО член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков.

По его мнению, в долгосрочной перспективе курс биткоина возобновит рост по причине инфляционного давления на криптоактивы.

«Сейчас Германия и США продают конфискованные биткоины, и это оказывает давление на курс. Но для самой криптовалюты это некритично: она так же, как и акции крупнейших компаний, может в моменте сильно просесть, а потом вырасти. Криптозима может длиться месяц, несколько месяцев, год и даже полтора года, а потом смениться периодом роста», – отметил эксперт.

За прошедшие выходные курс биткоина упал на 3 тысячи долларов, опустившись ниже 56 тысяч долларов.