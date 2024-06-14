Эксперт по топливу: события на Мосбирже повлияли на цены на бензин в России

Разрешение на экспорт бензина, который торгуется в иностранной валюте, и события вокруг Мосбиржи влияют на стоимость этого топлива в РФ, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По ее словам, два важных фактора оказывают давление на цены на бензин в России. Во-первых, открытие экспорта (торговля идет в иностранной валюте). Во-вторых, ситуация с Мосбиржей.

Биржевые цены на топливо были низкими. При этом владельцы АЗС, выставляя слишком высокие ценники, имели на разнице стоимости сверхприбыль. На этой неделе цены на бирже начали меняться и выравниваться, чтобы сократить эту разницу, заявила эксперт.

«Потребитель увидит повышение в рамках инфляции, но она больше имеет значение для бизнеса. То есть компании будут делать наценку на бензин меньше, чем раньше, и иметь меньшую прибыль», — объяснила Бунина.

Сейчас цены на бензин высокие и будут оставаться такими же. Ситуация по стоимости может выровняться в сентябре, если не будет внезапных геополитических факторов, заключила эксперт.