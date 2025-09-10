Эксперт по топливу объяснила ситуацию с дефицитом бензина в России

Эксперт Бунина: в Московском регионе дефицита бензина нет и не будет

В большинстве регионов РФ есть запасы топлива, но выдают его оптовикам аккуратно, опасаясь непредвиденных ЧП из-за БПЛА. Особая ситуация сложилась в Сибири из-за остановки Омского НПЗ, там реально не хватает нефтепродуктов, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Сейчас очень большие объемы топлива направляются в Сибирь, в силу того, что Омский НПЗ находится на ремонте. В такой ситуации Ярославский и Московский нефтеперерабатывающие заводы работают фактически на всю Россию. Из-за этого в том числе оптовикам опускаются объемы меньше, чем обычно, объяснила эксперт.

«Запасы топлива есть, но его выдают оптовикам аккуратно, так как могут быть непредвиденные ЧП из-за БПЛА», — подчеркнула Бунина.

Что касается Сибири, то там действительно наблюдается дефицит нефтепродуктов из-за остановки Омского НПЗ, добавила она.

При этом в Московском регионе дефицита бензина нет и не будет, власти этого не допустят, уверена эксперт.

«Вертикально интегрированные структуры решают эти вопросы и обеспечивают свои автозаправочные станции необходимыми видами нефтепродуктов. Крупные АЗС стараются максимально сдерживать цены на нефтепродукты, чтобы не разжигать панику», — резюмировала Бунина.