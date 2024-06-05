Эксперт Пересичан: при снижении ключевой ставки ФРС США цена на биткоин вырастет

Главным фактором для цены биткоина сейчас остается денежно-кредитная политика (ДКП) в США и возможность скорого снижения ключевой ставки, что приведет к более дешевым кредитам и традиционно поспособствует росту аппетита к риску и перетоку части капитала из низко- в высокорисковые активы, сообщил РИАМО CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

Позиция ФРС США

Снижения ключевой ставки участники рынка ждут с конца 2023 года, напоминает эксперт. Но позиция американского регулятора заключается в том, что пока в ФРС США не увидят однозначного разворота инфляции в сторону снижения, ключевая ставка продолжит оставаться на текущем высоком уровне. При этом ФРС США анонсировала несколько поэтапных снижений ключевой ставки в 2024.

«Участники рынка надеются, что ключевая ставка начнет-таки снижаться в 2024 году, но их ожидания сместились преимущественно на второе полугодие. А так как снижение ставки напрямую зависит от замедления темпов роста инфляции, то теперь каждый месяц участники рынка, и фондового, и криптовалютного, с трепетом ждут публикации данных об инфляции. И как раз последний отчет по потребценам показал, пусть небольшое, но все же снижение инфляции — на 0.1 процентного пункта до 3,3%. Это было воспринято рынком с воодушевлением. Теперь на рынке ожидают заседания ФРС США по ключевой ставке 12 июня», — объясняет Пересичан.

Мнения экспертов

Хотя большинство инвесторов не рассчитывают, что на ближайшем заседании будет принято решение о снижении ключевой ставки, но все же они надеются на позитивные сигналы от представителей ФРС США. Даже легкий намек на то, что регулятор видит позитивную динамику, может стать мощной словесной интервенцией для рынка и послужить триггером к росту интереса к высокорисковым активам, к которым относятся и криптовалюты, говорит эксперт.

«Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, а именно ФРС США намекнет на скорое снижение ключевой ставки, следующий отчет по инфляции снова покажет ее замедление, то можно ожидать роста биткоина до 75000 тысяч и его закрепления у этой отметки», — прогнозирует он.

Ситуация с биткоином при негативных факторах

Если добавить к этому другие возможные позитивные новости, такие как определение даты запуска спотовых ETH ETF, то это может подтолкнуть рынок к новым историческим максимумам и вывести биткоин до 85000–90000 долларов, добавляет Пересичан.

Однако в случае отсутствия таких позитивных факторов биткоин легко может уйти ниже 68000 долларов на фоне усталости инвесторов, ожидающих каких-то позитивных новостей.

«Мое мнение, биткоин пока вряд ли сумеет даже на волне позитива достигнуть шестизначных значений в ближайшее время. Возможно, это может быть целю в среднесрочной перспективе, ближе к концу осени 2024 года», — считает эксперт.