Эксперт Пашин рассказал об успехе карт «Мир» среди иностранцев
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Прежде всего, увеличение спроса на карты «Мир» среди иностранцев демонстрирует значительный рост туристического потока в Россию, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин.
По словам эксперта, расчет наличными менее удобен для туристов, поэтому получение карт «Мир», прием которых доступен повсеместно, также является еще одним плюсом для их использования. Этому же способствует и упрощенная процедура открытия таких карт: фактически достаточно только документа, подтверждающего личность, будь это паспорт или вид на жительство.
«Иностранными туристами-лидерами по использованию карты «Мир» остаются представители Китая, также активно обращаются за картами граждане Казахстана, Белоруссии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Индии. Здесь важно подчеркнуть то, что среди названных мной стран значительную часть составляют представители БРИКС+, что демонстрирует нам, как минимум, повышенный интерес к России среди граждан этих стран», - сказал Пашин.
Политолог считает, что необходимо также уделить внимание и обратной «стороне медали», а именно тому, в каких странах принимают карту «Мир» за пределами России. Интересно, что практически везде принимают наши карты на Кубе и в Венесуэле. С учетом того, что латиноамериканские страны в большинстве своем выступают важными торгово-экономическими партнерами для России, это показательная черта для отношений между странами.
«Также среди стран, где используют карты «Мир», необходимо отметить Вьетнам, Таджикистан и Узбекистан. Уверен, что с учетом складывающейся геополитической обстановки будет расти как количество государств, принимающих наши карты, так и количество туристов в нашей стране, которые станут использовать «Мир», - добавил эксперт.